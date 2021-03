ONE PIECE: la morte di Corazon in un quadro triste e bellissimo creato da un fan

Ci sono tanti personaggi del manga di Eiichiro Oda che finiscono per piacere ai fan sparsi in tutto il globo. Il sondaggio mondiale di ONE PIECE ha dimostrato che i Mugiwara, i loro amici e i loro nemici hanno un seguito spropositato. Questo si traduce anche in una maggiore presenza di fan art e realizzazioni create dagli appassionati in rete.

Negli ultimi tempi, un fan in particolare ha raccolto alcune richieste che lo hanno portato a preparare diversi disegni creati con pittura acrilica dedicati ai personaggi di ONE PIECE. C'è il quadro di Big Mom nella notte prima del matrimonio di Sanji e Pudding, con un Brook catturato; anche l'ex comandante della prima flotta di Barbabianca, Marco la Fenice, ha ricevuto il suo quadro che mostra tutte le qualità del suo Frutto del Diavolo.

L'appassionato illustratore e pittore Wafalo ora si è dedicato a Donquijote Rosinante, fratello di Doflamingo, e conosciuto anche col nome in codice di "Corazon". L'uomo viene ritratto nel suo ultimo momento, quando il suo tradimento ai danni del fratello fu scoperto. Per salvare Law, Corazon è stato ucciso e lo vediamo nel quadro in basso con una sigaretta in bocca, il volto insanguinato e il corpo ormai freddo. Una fan art a tema ONE PIECE commovente e triste ma bellissima.