ONE PIECE, tutte le morti importanti avvenute nel manga di Oda

È quasi diventato un meme il fatto che in ONE PIECE non muoia mai nessuno, salvo rari casi, eppure se andiamo a vedere di decessi importanti ce ne sono stati eccome: vediamo allora tutti i personaggi scomparsi che hanno avuto un certo impatto sulla trama generale. Vi avevamo anche raccontato tutte le volte che Luffy è quasi morto in ONE PIECE.

Ovviamente cominciamo da Gol D. Roger, la cui morte ha dato inizio al manga e all'era della pirateria che è diventata la normalità all'interno del mondo di ONE PIECE.

Anche Kuina è morta, l'amica di Zoro con la quale si allenava nell'uso della spada da ragazzino, evento che l'ha spinto a migliorarsi sempre di più come spadaccino.

Altro personaggio morto è Bellemere, importante per la crescita di Nami e Nojiko e per gli eventi durante la saga di Arlong.

C'è poi il Dottor Hillk, mentore di Chopper che perde la vita di fronte a lui prima che la ciurma di Rufy arrivi nel regno di Drum.

Montblanc Noland è stato poi giustiziato prima degli eventi di ONE PIECE ma ha avuto un impatto importantissimo in tutte le isole su cui è passato.

Mettiamo poi assieme Portgas D. Rouge e Ace, madre e figlio, con Ace che rappresenta una delle morti più tragiche di tutto ONE PIECE.

Stessa cosa per Barbabianca, perito durante la guerra tra Marina e Pirati.

Abbiamo poi altre morti grandiose nel passato, come quelle di Fisher Tiger, Donquijote Rosinante e Kozuki Oden (e Yasuie), tutte importantissime per gli eventi delle rispettive saghe.

Nel presente della storia invece ha fatto scalpore la morte di Pedro, sacrificatosi nella saga di Big Mom.

Ci sono ovviamente tanti altri personaggi che sono morti in ONE PIECE, ma questi ci sembravano quelli che hanno avuto davvero un grande impatto nella storia.

E voi siete d'accordo con questa lista? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a uscita e teorie del capitolo 1110 di ONE PIECE.