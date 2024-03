ONE PIECE, tutte le morti più significative nell'epopea piratesca di Oda

In un mondo pericoloso e vasto come quello di ONE PIECE dove l’ambizione scatena eventi violenti, chiamando a raccolta istituzioni che non esitano a uccidere per mantenere l’ordine sociale, la morte di grandi figure e personalità è ricorrente. Andiamo quindi a vedere quali sono state le morti più significative dell’opera di Eiichiro Oda.

Iniziamo dall’esecuzione capitale di Gol D. Roger primo, e unico, re dei pirati. Avvenuta 24 anni prima dell’inizio della storia di Monkey D. Luffy la morte di Roger segna a tutti gli effetti l’inizio di una nuova era della pirateria, ispirando moltissimi giovani a intraprendere viaggi in mare alla ricerca del suo prezioso tesoro. Passiamo poi a due perdite pesanti per Zoro e Nami, vale a dire la piccola Kuina, talentuosa spadaccina e amica del Mugiwara, e Bellmer, madre adottiva della navigatrice brutalmente uccisa da Arlong. Entrambe queste perdite finiranno per essere alla base della determinazione di Zoro e Nami e li aiuterà a perseguire i loro sogni.

Allo stesso modo la morte del dottor Hillk segnerà profondamente Chopper, il quale lo aveva sempre visto come una figura paterna, come un modello da seguire per apprendere di più sulla medicina. Durante la saga dell’isola nel cielo i Mugiwara vengono a sapere di Mont Blanc Noland, avventuriero che circa quattro secoli prima dell’inizio della narrazione aveva scoperto l’esistenza degli Shandia su Jaya, ma venne successivamente considerato un bugiardo e ucciso per questo dal suo popolo dato che non vennero loro tracce. In realtà gli Shandia finirono nel mare bianchissimo dopo essere stati travolti dalla Knock Up Stream.

Proseguiamo con il toccante addio alla Going Merry, la prima nave dei Mugiwara, ormai impossibile da riparare e lasciata in mare a bruciare mentre salutava i suoi cari compagni. Col proseguire della narrazione vennero poi aggiunte informazioni su Gol D. Roger e sulla sua famiglia, composta da Portuguese D. Rouge e Portuguese D. Ace. La donna cercò in ogni modo di difendere suo figlio per permettergli di vivere una vita serena e non essere riconosciuto come sangue di Roger, tenendo in grembo per 20 mesi. Lo sforzo eccessivo le costò la vita, ma era riuscita a salvarlo.

La Marina, però, anni dopo scoprì la verità e dopo aver catturato Ace, e averlo tenuto a Impel Down, stabilì la data della sua esecuzione pubblica, fissando anche Marineford come luogo. Come membro della flotta di Barbabianca, Ace venne raggiunto dal suo grande capitano, il quale scatenò la sua forza dando vita ad una vera e propria guerra nelle acque del quartier generale della Marina. Nonostante il suo intervento, e quello di Luffy, però, Ace morì salvando proprio il fratello da un devastante colpo dell’Ammiraglio Akainu.

In quell’occasione scomparve anche Barbabianca, grande Imperatore dei mari e in passato rivale di Roger in persona. Prima di lasciare la sua enorme flotta senza una guida, però, Newgate confermò l’esistenza dello ONE PIECE. Arriviamo ad un’altra figura leggendaria: Fisher Tiger, capitano dei Pirati del Sole che lottò contro la discriminazione nei confronti degli uomini-pesce per liberarli dalla loro condizione di schiavi, arrivando a morire rifiutando una trasfusione di sangue umano, lo stesso sangue che odiava la sua specie, dopo essere stato colpito da centinaia di proiettili dai marine.

Arriviamo ad un altro racconto del passato avvenuto nella saga di Dressrosa. Donquijote Rosinate, inizialmente presentato come una figura negativa, decise di sacrificarsi e rischiare di compromettere la propria copertura come agente del Governo Mondiale per salvare l’allora bambino Trafalgar D. Law, facendogli anche ingerire il frutto Ope Ope. Ciò scosse Do Flamigno a tal punto da arrivare ad uccidere il fratello.

Altro addio toccante è stato l’eroico sacrificio di Pedro per consentire ai propri amici di allontanarsi quanto più possibile dal dominio di Big Mom e dai vincoli imposti da Perospero. Usando grandi quantità di esplosivo, Pedro si è fatto letteralmente esplodere per dare un’opportunità ai Mugiwara di proseguire. Torniamo ancora una volta nel passato, stavolta del paese di Wa dove un brillante e talentuoso samurai di nome Kozuki Oden aveva idee diverse, voleva aprire i confini del paese al mondo, e finì per scontrarsi con l’Imperatore Kaido e Kurozumi Orochi, il quale lo costrinse ad una pubblica esecuzione per consentire ai suoi samurai di fuggire. Oden resistette a sufficienza nonostante l’estrema temperatura dell’olio nella vasca in cui si trovava, e la sua volontà rivive oggi a Wano grazie al figlio Momonosuke.

Restiamo a Wano, dove uno degli shogun precedenti, Shimotsuki Yasuie è stato ucciso per aver preso parte ad una ribellione a sostegno della famiglia Kozuki.

