ONE PIECE: morto Kunie Tanaka, attore giapponese che ha ispirato il design di Kizaru

Questi ultimi giorni sono stati segnati da una grave perdita per quanto riguarda la serie di ONE PIECE, in quanto è venuto a mancare all'età di 88 anni l'attore giapponese Kunie Tanaka, conosciuto per aver lavorato in due pellicole dirette dall'importante regista Akira Kurosawa, e per aver ispirato l'Ammiraglia Kizaru dell'opera di Eiichiro Oda.

È un tratto distintivo del maestro Oda quello di voler rappresentare gli Ammiragli della Marina basandosi sul volto di celebri attori del cinema nipponico, come Yusaku Matsuda, base per Aokiji, Bunta Sugawara ispirazione per Akainu, e ancora Shintaro Katsu per Fujitora. Kunie Tanaka ha iniziato la sua brillante carriera nel 1959, e nel corso degli anni ha ricevuto ben cinque nomination agli Awards of the Japanese Academy, vincendone però solo uno, divenendo un vero e proprio simbolo degli anni '60 e '70.

Il personaggio di Kizaru, conosciuto anche come Borsalino, rimane indubbiamente uno dei più potenti dell'universo in cui avvengono le avventure di Monkey D. Luffy e dei suoi compagni, nonché capace di scagliare potenti attacchi ad una velocità impressionante grazie al Frutto del Diavolo Pika Pika, come abbiamo visto più volte nel corso della serie.

