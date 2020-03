ONE PIECE mostra il momento in cui nasce il terrore verso un personaggio

Kaido è una delle figure più inquietanti e terribili che il mondo di ONE PIECE ha mostrato finora. Attualmente è l'imperatore con la taglia più alta e sarà anche il prossimo avversario di Rufy e compagni. Ma il recente flashback di Oden non ha mancato di presentare un Kaido più giovane e il momento in cui ha instillato terrore a Momonosuke.

Dopo la morte di Oden Kozuki per mano di Kaido, chi è rimasto a portare avanti l'eredità del samurai è la famiglia, il clan Kozuki. Il primo discendente è Momonosuke, il bambino che abbiamo conosciuto nei sotterranei di Dressrosa. Sin da quando l'abbiamo conosciuto, l'erede del clan Kozuki ha sempre provato una paura smisurata nei confronti di Kaido e il flashback ha mostrato il perché.

Subito dopo l'assassinio di Oden, Kaido è arrivato al castello Kozuki nella sua forma di drago e ha afferrato Momonosuke per il collo, sollevandolo nel vuoto. Il bambino prima riesce a rispondere alle minacce di Kaido ma poi la paura è troppa per riuscire a reggere quel peso, scoppiando a piangere. Kaido, disgustato dalla debolezza del bimbo, se ne va e lo lascia vivo ma la cicatrice impressa nella mente di Momonosuke è ancora lì, anche dopo le ultime peripezie che l'hanno portato in viaggio in compagnia di Rufy e amici.

Nel corso del capitolo 973 di ONE PIECE, Eiichiro Oda ha anche svelato alcune identità, come quella di Kyoshiro. Il capitolo 974 invece arriverà domenica 15 marzo 2020 su MangaPlus.