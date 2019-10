ONE PIECE ci mostra il parallelo tra Ace e Rufy secondo Tama

L'anime di ONE PIECE negli anni ci ha fatto vedere diverse scene che hanno spezzato il cuore, e probabilmente quella che più è rimasta impressa nella mente dei fan è stata quella della morte di Ace, con il protagonista Rufy che regge il corpo del fratello perforato dall'attacco di Akainu. Questa scena è tornata in mente con Wanokuni.

Con la comparsa di O-Tama, la piccola che fece la conoscenza di Ace e si affezionò profondamente a lui, il protagonista e gli spettatori dell'anime di ONE PIECE hanno rivissuto diversi momenti legati appunto al pirata fiammeggiante. La bambina, dopo un'iniziale diffidenza, sta iniziando a legarsi a Rufy e, complice anche il legame fraterno tra i due personaggi, sta trovando diverse similitudini tra i due.

Nell'episodio 906 di ONE PIECE Rufy colpisce Holdem con un Red Hawk in una spettacolare animazione, vendicando i torti subiti dalla ragazzina. O-Tama non può far altro che ricordare una scena che l'ha vista coinvolta con Ace anni prima, e con questo parallelo si affeziona ancora di più a Rufy. La ragazzina decide di abbracciarlo durante la fuga, mostrando la fiducia riposta nel protagonista di ONE PIECE.

L'anime di ONE PIECE farà una pausa dalla storia di Wanokuni la prossima settimana, dato che l'episodio 907 metterà in scena l'atteso episodio Romance Dawn.