ONE PIECE sta per mostrare lo scontro epocale, secondo gli spoiler del capitolo 966

Gli scontri in ONE PIECE non sono all'ordine del giorno. Eiichiro Oda dà molto risalto alla storia, alle dinamiche tra i personaggi che compongono il suo mondo e le trame che si intessono ad ogni passo compiuto. Ma quando una battaglia inizia a intravedersi, ci sono ottime possibilità di avere un ottimo ed emozionante capitolo di ONE PIECE.

Il capitolo 965 di ONE PIECE aveva fatto presagire uno scontro tra Barbabianca e Gol D. Roger, le due potenze degli anni che stiamo rivivendo grazie al flashback di Oden Kozuki. Nella copertina del capitolo 966 di ONE PIECE vedremo Chiffon alle prese con i marine, con tre di questi che hanno arrestato la donna.

Il capitolo invece si intitolerà "Roger e Barbabianca", certificando che ci sarà quanto meno un'interazione tra i due. E questa arriva con una delle prime tavole carpite da questo capitolo, spettacolare e avvincente: nella doppia tavola che potete osservare in calce, i due pirati si affrontano. Barbabianca e Roger si attaccano a vicenda a colpi di lama, contenti del loro gesto mentre Oden guarda dalle retrovie sorpreso. L'onda d'urto generato dallo scontro delle due Ambizioni e tale da spazzare via chi si trova intorno.

Si anticipa quindi una storia settimanale davvero avvincente per ONE PIECE, ma i suoi fan dovranno godersela per ben due settimane dato che Weekly Shonen Jump andrà in pausa per le festività natalizie.