ONE PIECE, mostrate al British Museum alcune tavole originali di Eichiro Oda

Vi avevamo già parlato in una precedente news come il British Museum avesse aperto un'esibizione a tema manga, presentando all'interno di uno dei più importanti musei al mondo alcuni dei titoli di punta del Sol Levante, tra cui non poteva non mancare l'opera dai mille record, ONE PIECE.

La settima cultura direttamente dal Giappone ha incrociato l'Occidente, riempiendo un intero panel del British Museum con spezzoni dedicate alle opere che hanno fatto la storia del media. Ma a fare breccia nel cuore degli appassionati in pellegrinaggio nel Regno Unito è stata la piccola mostra dedicata a ONE PIECE in cui sono state mostrate al pubblico alcune delle tavole più belle e importanti dell'intera opera di Eichiro Oda.

Nella fattispecie, dunque, parliamo delle tavole originali provenienti dai primi capitoli, nonché due delle più belle dell'intero titolo, caratterizzanti una proveniente dalla saga di Marineford con la morte di Ace mentre l'altra dedicata al momento in cui Rufy realizza di avere ancora motivi per cui vivere, gli amati membri della sua ciurma. Momenti toccanti, senza alcun dubbio, girati in rete a grande velocità, soprattutto per aver dato la possibilità ai visitatori di ammirare con i propri occhi il talento artistico del sensei Oda. Ovviamente, è una presentazione, dunque le tavole saranno presenti al Museo solo fino alla fine della mostra per poi tornare, infine, tra le mani del legittimo proprietario.

Ne approfittiamo per ricordarvi, a questo punto, che è da poco stata annunciata la nuova e imponente action figure dell'imperatore Kaido, in attesa di completamento e in dirittura d'arrivo.

Che ne pensate delle tavole originali di Eichiro Oda che potete osservare in calce all'articolo?