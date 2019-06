ONE PIECE: mostrate le prime foto scattate durante il nuovo live show!

La serie animata di ONE PIECE sta finalmente raggiungendo il nuovo arco narrativo di Wano, mentre nel manga, due personaggi hanno fatto la loro comparsa dopo tanto tempo. Tuttavia, in fan che avranno la possibilità di visitare gli Universal Studios Japan quest'estate, avranno la possibilità di godersi uno spettacolo da vivo a tema ONE PIECE!

Tra le tante attrazione a tema, coma quella che vedrà Godzilla scontrarsi con L'EVA 01, ne è presente una legata all'opera di Eiichiro Oda, che consiste in una performance dal vivo che vede i pirati di Cappello di Paglia alle prese con il Pirate Expo, direttamente dal film in arrivo ONE PIECE: Stampede, in arrivo nelle sale cinematografiche giapponese il prossimo 9 agosto.

Universal Studios Japan ha così pubblicato sul suo profilo Twitter personale, alcune fotografie scattate durante l'ultimo spettacolo, mostrando l'incredibile quantità di gente tra il pubblico e la qualità dei costumi e del trucco dei personaggi, Brook in particolare. Inoltre, i partecipanti allo spettacolo riceveranno anche in omaggio un cappello di paglia per unirsi così alla ciurma di Monkey D. Rufy. Il parco presenterà anche altre attrazioni e merchandise legato alla serie.

Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata ad un'interessante curiosità sulla taglia di Barbanera, mentre di recente, nel capitolo 943, è stato svelato il segreto dietro al Frutto del Diavolo SMILE.