ONE PIECE: mostrate in una SBS le facce 'Ha' dei Mugiwara!

Lo stile di disegno di Eiichiro Oda è sempre riuscito a raffigurare bene espressioni bizzarre e contorte sui volti dei personaggi, e un esempio l'abbiamo avuto nel capitolo 924 di ONE PIECE, intitolato "Ha". In quell'occasione, alcuni membri della ciurma di cappello di paglia fecero una strana espressione per la cattura del loro capitano.

In quell'occasione, però, abbiamo potuto assistere solo alla reazione di cinque dei nove Mugiwara, e l'SBS di ONE PIECE volume 93 ci consente di dare un'occhiata alle quattro rimanenti. Già in uno dei primi spoiler sulle SBS di questo numero di ONE PIECE era stato rivelato che avremmo assistito alle strane espressioni di Nami, Sanji, Brook e Chopper e ora, grazie al tweet di ohthatsraspberry possiamo mostrarvele.

Come vedete in calce, nell'immagine Oda ha deciso di raffigurare i quattro membri della ciurma di cappello di paglia che non avevamo potuto vedere nel capitolo. La reazione ovviamente è legata alla notizia riportata sul giornale di Wanokuni dove veniva annunciata la cattura di Monkey D. Rufy per mano di Kaido delle Cento Bestie. Il nome dell'espressione "Ha" deriva da una tecnica utilizzata nel teatro giapponese per separare archi narrativi o fasi di uno spettacolo, e non a caso in quel capitolo ci fu il termine della prima parte dell'arco di Wanokuni di ONE PIECE.