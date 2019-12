One Piece: mostrati i bozzetti del design di Trafalgar Law post time skip

Tra le famose supernovae, anche chiamati i "pirati della peggiore generazione", uno dei più amati del manga di One Piece è senza dubbio Trafalgar Law. Eiichiro Oda ha condiviso i disegni originali del design che il personaggio doveva avere dopo il post time skip di due anni.

Dotato del frutto del Diavolo "Ope Ope", Trafalgar Law riesce a creare una "Room", una stanza operatoria dove può vivisezionare i nemici, tagliandoli a pezzi e ricomponendoli secondo la sua volontà, scambiare addirittura le menti delle sue vittime (l'ha fatto con Nami, Franky, Sanji, Chopper, Smoker e Tashigi nell'arco narrativo di Punk Hazard, se ricordate) e teletrasportarsi, scambiandosi con un oggetto o una persona nel raggio d'azione del suo potere. Ma l'abilità più grande che questo frutto versatilissimo gli consente, è quella di donare la vita eterna. Per questo motivo il perfido Do Flamingo voleva impossessarsene, non riuscendoci. Nell'arco narrativo di Wano a cui stiamo assistendo adesso, Trafalgar Law e Rufy si sono alleati nella speranza di poter battere il potente imperatore dei pirati e leader delle Cento Bestie, Kaido, che occupa l'isola tenendo la popolazione sotto scacco. Nel frattempo, nel manga, veniamo a conoscenza di come Gol D. Roger sia giunto a Laugh Tale, ribatezzata così dal Re di pirati in persona.

Oltre al design originale di Oda, vi mostriamo un'altra chicca che riguarda un'illustrazione del sensei Horikoshi per One Piece.