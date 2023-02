ONE PIECE: mostrati ufficialmente i Frutti del Diavolo di Boa Hancock e Rob Lucci! Le foto

ONE PIECE è un manga e anime giapponese che ha conquistato il mondo grazie alla sua trama avvincente e ai tanti segreti inseriti da Eiichiro Oda. Uno di questi è sicuramente legato ai Frutti del Diavolo, dei frutti molto particolari e unici che donano poteri a chi li mangia e, per larga parte, sono autori dei potenziamenti più importanti.

Ci sono molti Frutti del Diavolo potenti, dato che ognuno di loro ha caratteristiche diverse, e per questo hanno anche forme molto differenti. C'è quello che somiglia a un melone, un altro a una papaya e così via, ma sono davvero in pochi a essere stati mostrati effettivamente in ONE PIECE. A rivelare alcuni segreti però ci pensa il ONE PIECE Magazine. Se nel numero scorso la rivista speciale aveva svelato il Frutto del Diavolo di Yamato e Kaido, adesso si occupa di rivelare quello di altri due personaggi.

Il primo a essere mostrato è il Frutto del Diavolo di Boa Hancock, il Mero Mero no Mi. Capace di pietrificare grazie al fascino di chi lo utilizza, il frutto visibile nella prima foto in basso è composto da due ciliegie che ricordano dei cuori, con tanto di pattern a cuore arricciato su entrambe le parti, una più rossa e l'altra più viola.

Differente invece è il Frutto del Diavolo di Rob Lucci, il Neko Neko no Mi modello Leopardo. Come si vede chiaramente nella seconda immagine, il frutto ha proprio il volto e la colorazione di un leopardo, con tanto di orecchie, muso allungato e pattern leopardato con sfondo giallo-arancione e chiazze nere e marroncine.

Vi aspettavate una forma del genere per questi due frutti?