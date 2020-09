ONE PIECE: mostrato un nuovo abito da sposa ispirato alla serie, è il turno di Bibi

Il mese scorso, l'organizzatore di matrimoni Placole Wedding ha annunciato l'arrivo di una originale collezione abiti da sposa ispirati a ONE PIECE, composta da 12 vestiti presentati mensilmente. L'abito di agosto ha visto come protagonista Nami, mentre quello di settembre, presentato poco fa, è dedicato alla principessa di Alabasta Nefertari Bibi.

In calce potete dare un'occhiata all'abito, a tinte blu con una vistosa decorazione sul petto. A differenza del vestito di Nami, questo è leggermente più scoperto, senza maniche e con una gonna decisamente più stretta. Anche in questo caso il colore del vestito trae ispirazione dalla capigliatura della ragazza.

Vi ricordiamo che Placole Wedding ha confermato che i vestiti saranno presentati mensilmente con degli artwork, e che le versioni reali saranno in disponibili all'acquisto a partire dal mese di novembre. Per il momento la partnership lega le due parti fino a luglio 2021, mese in cui sarà presentato il dodicesimo ed ultimo abito da sposa.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fateci sapere quale vestito vorreste vedere per il mese di ottobre con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che ONE PIECE tornerà il 27 settembre con il capitolo 991, e che la Saga di Alabasta è attualmente disponibile su Crunchyroll Italia.