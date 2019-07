ONE PIECE: mostrato il nuovo character design di Ace

Uno degli aspetti di maggiore interesse del nuovo arco narrativo di Wanokuni, per quanto riguarda l'anime di ONE PIECE, è sicuramente il cambio di regia guidato dal nuovo direttore Tatsuya Nagamine e dal nuovo character designer Midori Matsuda. I fan hanno già potuto godere del nuovo look e un nuovo personaggio sta per fare la sua comparsa.

Infatti, al termine dell'ultimo episodio è stata mostrata l'anteprima del prossimo episodio 894 di ONE PIECE, che ha mostrato il nuovo character design del personaggio Ace. Dall'anteprima scopriamo che Ace era già stato tempo prima Wano e possiamo vederlo in tutto lo splendore del nuovo stile visivo.

Siccome, come ben saprete, il fratello di Monkey D. Rufy, Ace, fu ucciso durante l'arco narrativo di Marineford, lo spirito del personaggio non ha mai abbandonato la serie. Sebbene non ci siano troppi dettagli sulla sua presenza a Wano, il suo character design ha ottenuto un chiaro upgrade molto simile al resto dei personaggi.

Con i bordi più morbidi e un fisico più definito (grazie anche ai filtri in grassetto usati per questo arco della serie) questo sembra essere un ritorno esplosivo per il personaggio. Ace è ancora uno dei personaggi più popolari dell'intera serie e sicuramente i fan saranno felici di vederlo di nuovo.

Infine, vi ricordiamo che l'ultimo capitolo del manga di ONE PIECE ha introdotto il prigioniero più misterioso di Wano, mentre sono state svelate una serie di informazioni aggiuntive su tre personaggi.