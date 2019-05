ONE PIECE: Mostrato un dietro le quinte del sesto volume del magazine

Il ONE PIECE Magazine è un rivista parallela alla serie principale che, pubblicata da Shueisha, contiene molto materiale inedito legato al al franchise. Di recente abbiamo potuto ammirare la copertina del ONE PIECE Magazine Volume 6 e ora, abbiamo la possibilità di vedere qualche immagine legata al dietro le quinte della rivista.

Per gli appassionati, è sempre molti interessanti venire a conoscenza di qualche retroscena legato alle loro opere preferite. Pubblicato su Twitter dall'account @ScotchInformer nel post che trovate in calce alla notizia, sono presenti alcune immagini che ci mostrato la progettazione del sesto volume del magazine.

Nelle immagini è possibile vedere, oltre a qualche finestra di Photoshop che ci mostra il codice alfanumerico dell'arancione utilizzato per il colore della copertina, anche un'illustrazione di Rufy e una foto dell'ufficio dove viene realizzata rivista. Vi sono in oltre alcuni dettagli dell'illustrazione della copertina ed è mostrato anche uno screen del layout di una delle pagine.

Nel prossimo Volume 6 del Magazine di ONE PIECE, in uscita il 24 maggio nelle edicole giapponesi, vi ricordiamo sarà presente un esclusivo poster di Nami. A tutti gli appassionati di ONE PIECE, consigliamo di dare un'occhiata alla recente scoperta riguardo a come venga chiamato l'Haki nel territorio di Wano. Inoltre, un fan ha realizzato una fantastica illustrazione 3D per la ciurma di Cappello di Paglia.