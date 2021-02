ONE PIECE: mostrata la potenza di Oden Kozuki con uno straordinario attacco

Nell'anime di ONE PIECE è iniziato il terzo atto dell'arco narrativo di Wano e, facendo un balzo indietro di diversi anni, i fan fanno la conoscenza con un leggendario guerriero, Oden Kozuki, il quale non ha atteso molto prima di mostrare la sua vera forza.

41 anni prima degli eventi narrati il paese di Wano non era ancora sotto il controllo dell'imperatore Kaido ed in quel luogo vi abitava colui che sarebbe diventato il signore dei Foderi Rossi. Grazie ad un flashback abbiamo la possibilità di scoprire i misfatti di un giovane Kinemon accompagnato dall'amico Denjiro. Il samurai, che in futuro accompagnerà la ciurma di Cappello di Paglia per gran parte del loro viaggio, al tempo era sommerso dai debiti e, impossessatosi di un cucciolo di cinghiale con l'intenzione di rivenderlo, fece infuriare il cosiddetto Dio della Montagna.

Fu in quest'occasione che il ragazzo conobbe Oden. L'uomo intervenuto in difesa della capitale presa d'assalto dal gigantesco cinghiale, come possiamo vedere nel video riportato al termine di questa news, sfoderò le sue due spade e, tramite l'utilizzo di un personale stile ed incanalando il Ryou nelle lame, abbatté la bestia con un singolo colpo tranciandola perfettamente a metà.

Grazie a questo gesto tutti gli appassionati hanno avuto modo di conoscere l'incredibile potenza del guerriero di Wano. Restiamo quindi in attesa di nuovi episodi per scoprirne ulteriori gesta.

Voi cosa ne pensate della tecnica di Oden? Fatecelo sapere nei commenti.

