One Piece: i motivi per cui Dragon non è (ancora) intervenuto su Egghead

Capitolo dopo capitolo, il fronte bellico su Egghead sta conoscendo un'estensione sempre maggiore, anche grazie al coinvolgimento di figure inaspettate (e a questo punto, nevralgiche) come i giganti. E malgrado One Piece continui ad introdurre nuovi guerrieri sull'isola, c'è un personaggio che al contrario ha fatto rumore per la sua assenza: vale a dire Dragon.

C'è stato un momento, nel corso della saga, in cui un ipotetico approdo del Comandante dell'Armata Rivoluzionaria sull'isola del Futuro, sembrava qualcosa di più di una mera possibilità. Come abbiamo osservato nelle teorie su One Piece 1104, Oda ha delineato non troppo tempo fa un trittico di vignette che appariva assolutamente rivelatore, per come suggeriva da un lato la preminenza che il conflitto su Egghead occupava nei pensieri del rivoluzionario, e dall'altro per come sembrava presagire ad un suo arrivo imminente sull'isola, in modo da preservare l'incolumità di Kuma (e forse anche del figlio).

Nel corso della conversazione tra Dragon e Ivankov, visibile in una delle tavole centrali del capitolo 1103 di One Piece, vediamo i due discutere sulla possibilità che nel corpo cibernetico di Orso ci sia ancora conservato un rimasuglio di coscienza (un elemento a cui l'autore potrebbe aver già dato risposta, grazie al segreto nascosto dei bucanieri rivelato in One Piece da Oda).

Il padre di Rufy chiede all'amico/collega dove potrebbe dirigersi Kuma in caso possedesse ancora delle facoltà di giudizio, con Ivankov che gli risponde “potrebbe andare a Marijoa”. Al sentire queste parole Dragon si dimostra dubbioso, perché sa che a smuovere il cuore del cyborg è l'amore per la figlia, e non la vendetta verso coloro che lo hanno privato della capacità di intendere e di volere. “Ma Orso è differente” dice il Comandante dell'Armata Rivoluzionaria. “Io penso che andrebbe...” con il mangaka che a questo punto stacca sullo scenario successivo, suggerendo come il pensiero del fuorilegge fosse sì diretto al possibile approdo dell'amico su Egghead, ma soprattutto alla necessità di intervenire direttamente nel conflitto per evitare che il destino di Kuma culminasse ulteriormente in tragedia.

Naturalmente non c'è certezza sull'eventualità che nel breve futuro del manga il rivoluzionario salpi o meno per Egghead: ad essere lapalissiana, nel mare dei dubbi, è invece la centralità che l'eroe eserciterà sul prosieguo della storia, magari già a partire dal prossimo arco narrativo. In questo senso, se abbiamo incluso Dragon tra i 5 personaggi che giocheranno un ruolo radicale nel 2024 di One Piece, il motivo è da ritrovare non tanto su un suo ipotetico intervento nella saga corrente, quanto nella capillarità con cui Eiichiro Oda, proprio nel corso del flashback su Kuma, ha iniziato a gettare luce sulle intenzioni che governano le strategie politico-militari del rivoluzionario.

Ecco allora che la sua prolungata assenza nell'arco corrente, oltre ad indicare una continuità sia con la propensione del padre di Rufy ad agire nell'ombra, sia con il velo di riserbo ed enigmaticità sotto cui l'autore ha inabissato il personaggio, potrebbe alludere al principio di un attivismo senza precedenti. Del resto, le rivelazioni sulle macchinazioni di Im di cui è stato messo al corrente da Sabo, potrebbero aver spinto il Comandante ad adoperare maggiore cautela prima di affondare il colpo decisivo nella guerra contro i Draghi Celesti. Di cui a breve, con tutta probabilità, osserveremo le conseguenze. Forse già a partire dalla conclusione di Egghead.