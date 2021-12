ONE PIECE: il mozzafiato mondo di Eiichiro Oda in un video da pelle d'oca

Eiichiro Oda non avrebbe potuto fare di ONE PIECE un capolavoro senza un'ambientazione adeguata ad ospitare i personaggi da lui creati. Ogni posto che i protagonisti visitano, infatti, assume un significato importante per l'obiettivo di Luffy di trovare il luogo che ospita quel leggendario tesoro.

Per dare maggiore profondità allo sterminato mondo di ONE PIECE, basti pensare che secondo alcuni calcoli in rete esso sarebbe addirittura più grande della Terra di almeno 4 volte, oggi sappiamo che Oda nel disegnare alcune ambientazioni si è ispirato a luoghi realmente esistenti, da Venezia all'Islanda passando per posti esotici e altri dalla forte radice storica.

Ecco che un utente, un certo Strawhat V, ha voluto omaggiare per la fine del 2021 la saga di ONE PIECE in un video della durata di poco meno di 8 minuti, lo stesso allegato in cima alla pagina, in cui esplora i luoghi visitati dai personaggi ma soprattutto le scene visivamente più belle della serie animata. Un'idea originale che permette ai fan del capolavoro di Eiichiro Oda di visitare brevemente il bellissimo immaginario dell'autore.

