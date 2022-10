ONE PIECE, i mugiwara contro gli ammiragli della marina: quali sarebbero gli scontri?

Si dice sempre che i mugiwara affronteranno Barbanera e la sua ciurma. La sfida per raggiungere il One Piece su Laugh Tale sembra davvero una corsa a due tra queste ciurme, quella protagonista e quella dell'imperatore che ha ucciso Barbabianca. E se invece i mugiwara affrontassero gli ammiragli della marina?

Proviamo a immaginare i possibili scontri: il grandammiraglio, i tre ammiragli contro i quattro mugiwara più forti. Inevitabilmente, il protagonista di ONE PIECE affronterebbe li marine più potente. Rufy VS Akainu è un obbligo vedendo la situazione, anche se non è detto che Eiichiro Oda metterà in scena uno scontro del genere.

E per quanto riguarda gli altri? I tre ammiragli del momento sono Kizaru, Ryokugyu e Fujitora. Il primo sembra destinato a Sanji: è l'unico a non usare sempre una spada ma molto calci e attacchi laser con il frutto Pika Pika. I due hanno un'ottima affinità e pertanto sarebbe un combattimento alla pari. Più difficile immaginare le battaglie degli altri due.

Entrambi hanno una spada, ma chi la usa più spesso è Fujitora. La tigre viola verrebbe quindi affrontato da Zoro, con lo spadaccino dei mugiwara che dovrebbe sia deflettere i colpi dell'avversario che le meteore in arrivo dal cielo. L'ultimo è Ryokugyu, che per quello che ha mostrato potrebbe affrontare Jinbe, oppure a sorpresa un undicesimo membro della ciurma come Yamato, se questa dovesse entrare definitivamente nel gruppo di protagonisti.

E voi che scontro immaginate in ONE PIECE tra marina e pirati?