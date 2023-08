ONE PIECE: i Mugiwara sotto assedio? Il complotto sull'Isola del Futuro

Dapprima il flashback del Reverie raccontato da Sabo ai Rivoluzionari e poi lo scontro sull'isola di Hachinosu tra la SWORD e i pirati di Barbanera hanno tenuto lontani i lettori del manga di ONE PIECE dalla propria ciurma. I Mugiwara fanno il loro pirotecnico ritorno in scena confermando la pericolosità della ciurma.

Dopo un ultimo insegnamento ai suoi allievi, Garp lascia i lettori in ONE PIECE 1088. Il successivo capitolo dell'opera di Eiichiro Oda si apre proprio con la notizia della "morte" dell'eroe della Marina in tutto il mondo. Il sindaco di Foosha Woop Slap e la bandita Dadan sono tuttavia convinti che Garp non sia morto per così poco. Nello stesso momento, il mondo si rende conto della pericolsità dell'arma utilizzata dai Gorosei e da Im-sama per distruggere Lulusia. Dove una volta era situato il regno, ora c'è un grosso buco che ha provocato l'innalzamento delle maree in tutto il mondo.

Il capitolo 1089 di ONE PIECE ci riporta poi a Egghead, dove le corazzate della Marina hanno circondato l'isola del Futuro. A guidare questo assalto ci sono 30.000 soldati guidati da 9 Vice Ammiragli, l'Ammiraglio Kizaru e persino uno dei Cinque Astri di Saggezza, Saint Saturn.

Kizaru prova a intimare la resa a Sentomaru, che però nega questa possibiltià ricordando l'amicizia che legava loro due e il dottor Vegapunk. L'Ammiraglio non può tuttavia sorvolare sulla pesante accusa che grava su di loro, studiare i cento anni di vuoto è assolutamente proibito.

Successivamente, in ONE PIECE 1089 Vegapunk York si mette in contatto con Marijoa, dove intima ai Gorosei di non distruggere il laboratorio, di non ucciderla e di renderla a tutti gli effetti un Drago Celeste. In cambio, costruirà per loro altri Mother Flame, l'arma micidiale che ha polverizzato Lulusia.

L'accordo tra le parti è siglato, ma a quel punto una disperata York chiede aiuto. I Mugiwara stanno per ucciderla. Un'ultima sensazionale pagina mostra infatti la ciurma di Cappello di Paglia tenere la Vegapunk traditrice sotto ostaggio. Zoro le punta la spada al collo, Usopp regge il Lumacofono, mentre Rufy,Vegapunk Stella, Nami e gli altri elaborano un piano d'azione dopo aver ascoltato la conversazione. Alle loro spalle, Rob Lucci banchetta cibandosi delle prelibatezze preparate da Sanji. Sebbene non ancora disponibile ufficialmente, ecco il riassunto completo di ONE PIECE 1090.