ONE PIECE, quante volte i Mugiwara si fanno un bagno a settimana? La risposta di Oda

Lentamente Eiichiro Oda ha sviscerato tante curiosità e aneddoti su ONE PIECE, in particolar modo sui Mugiwara, i componenti della ciurma di Cappello di Paglia. Nell'ultimo tankbon uscito in Giappone, ad esempio, ha rivelato come e con cosa i suoi protagonisti mangiano le uova fritte e tanto altro ancora.

Nonostante siano passati oltre 24 anni dall'inizio di ONE PIECE, il sensei continua ancora oggi a stupire con ogni numero del manga che cela spesso curiosi dettagli e grandi colpi di scena. Ad ogni modo, la sezione nel quale il maestro risponde alle tante curiosità dei lettori è nell'angolo degli SBS presenti in ciascun volume della serie.

In uno dei tankobon, in particolare, Oda rispose ad un fan in merito a quante volte i Mugiwara si fanno un bagno durante la settimana. La risposta potrebbe sorprendervi e qui segue:

Rufy : una volta a settimana;

Zoro : una volta a settimana;

Nami : Tutti i giorni;

Usopp : una volta ogni tre giorni;

Sanji : Tutti i giorni;

Chopper : una volta ogni tre giorni;

Nico Robin : tutti i giorni;

Franky : una volta ogni tre giorni;

Brook: una volta a settimana;

Prima di salutarvi, sapevate che Massimo Stano ha omaggiato Rufy dopo aver vinto la medaglia d'oro?