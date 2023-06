ONE PIECE: i Mugiwara in battaglia a Wano nell'eccezionale illustrazione di un artista

Wano al momento è l'epicentro di tutte le sfide dell'anime di ONE PIECE. Lo scenario si è concentrato su Onigashima, piccola isola al largo della massa di terra principale, che al momento è la roccaforte di Kaido delle Cento Bestie e della sua ciurma. Ma i Mugiwara continuano a lottare contro i tantissimi nemici presenti in quell'angolo di mondo.

Mentre Rufy affronta un Kaido molto particolare nel nuovo episodio, il resto della ciurma sta tentando di sopravvivere dopo i vari scontri con gli ufficiali. Ma facciamo un passo indietro, tornando all'inizio di questa fase di ONE PIECE, per proporre in un'altra versione la grande battaglia di Onigashima che ha visto finalmente tutti i mugiwara riuniti, anche quel Jinbe che per lungo tempo è stato disperso.

Ormai tutti sono abituati allo stile di Eiichiro Oda, col mangaka che ha ormai un tratto riconoscibilissimo. Tuttavia, tanti appassionati di tutto il mondo disegnano ONE PIECE e i suoi personaggi anche in altri modi. È ciò che ha fatto Warrick Wong, artista e fan del manga pubblicato su Weekly Shonen Jump da oltre venticinque anni. Tramite alcuni aggiornamenti continui su Instagram, l'illustratore ha deciso di dare aggiornamenti su un progetto che stava portando avanti da un po': un'illustrazione speciale sui Mugiwara a Wano.

E così ecco tutti e dieci i membri della ciurma con tanto di Momonosuke versione drago rosa adulto sul fondo. C'è Rufy con Zoro e Franky in primo piano, poi in seconda fila c'è Usopp, poi Nami, Nico Robin e Jinbe, infine Sanji, Brook e Chopper nell'area di Momonosuke. Un disegno spettacolare e molto particolare che è stato anche proposto in un altro tweet con alcuni dettagli delle particolarità dei personaggi.

Vi piace il lavoro svolto da Warrick Wong nelle immagini presenti nei suoi tweet?