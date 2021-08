ONE PIECE: i Mugiwara contro la ciurma di Barbanera: tutti i possibili scontri

Rimane ormai poco tempo - relativamente - a ONE PIECE. Dopo la saga di Wano si entrerà nell'arco narrativo finale che, inevitabilmente, porterà i protagonisti della ciurma di Cappello di Paglia a confrontarsi con uno dei quattro Imperatori, Barbanera e i suoi pirati. Sembra uno scontro inevitabile e che vedrà tutti affrontarsi tutti i componenti.

Ripassiamo tutti i membri della ciurma di Barbanera per capire quali Mugiwara affronteranno nel corso dell'epica battaglia tra le due ciurme di ONE PIECE.

Barbanera affronterà Rufy . Palese e obbligatorio, i due capitani giungeranno al culmine della loro faida.

. Palese e obbligatorio, i due capitani giungeranno al culmine della loro faida. L'ex carceriere Shiryu affronterà Roronoa Zoro . I due sono entrambi spadaccini e la loro lotta sembra difficile da evitare.

. I due sono entrambi spadaccini e la loro lotta sembra difficile da evitare. Il comandante Jesus Burgess affronterà invece Sanji . Visto lo stile corpo a corpo del primo, sembra inevitabile che sia il cuoco dei Mugiwara ad affrontarlo.

. Visto lo stile corpo a corpo del primo, sembra inevitabile che sia il cuoco dei Mugiwara ad affrontarlo. Van Augur e Usopp si sfideranno in una gara da cecchini . Entrambi dovranno mostrare una mira invidiabile per sopraffare l'altro.

. Entrambi dovranno mostrare una mira invidiabile per sopraffare l'altro. Lafitte è il navigatore della ciurma di Barbanera, chi affronterà? Se pensiamo al suo ruolo, l'avversario sembra per forza essere Nami . Tuttavia il suo modo di fare e il bastone che porta sempre con sé che potrebbe nascondere un'arma sembra poter lasciare spazio anche a una battaglia con Brook .

. Tuttavia il suo modo di fare e il bastone che porta sempre con sé che potrebbe nascondere un'arma sembra poter lasciare spazio anche a una . Il medico Doc Q sembra anche qui dover affrontare Chopper per una similitudine di ruoli. Le sue armi e la sua forza sembrano però poco adatte alla renna umanoide.

per una similitudine di ruoli. Le sue armi e la sua forza sembrano però poco adatte alla renna umanoide. La micidiale Catarina Devon difficilmente avrà un avversario uomo, pertanto le indicazioni potrebbero suggerire Nico Robin . Tuttavia, se davvero Yamato o Carrot entrassero in ciurma, le due potrebbero essere le più idonee ad affrontarla per lo stile di combattimento.

. Tuttavia, se davvero Yamato o Carrot entrassero in ciurma, le due potrebbero essere le più idonee ad affrontarla per lo stile di combattimento. Per Vasco Shot e Avalo Pizarro le cose sono più nebulose. Non avendo ancora mostrato capacità particolari, i più coinvolgibili al momento sono Franky e Jinbe .

. Infine rimane Sanjuan Wolf. Con la sua stazza e i suoi poteri, sembra un avversario fuori dalla portata di chiunque. Potrebbe essere necessario un tag team dei Mugiwara rimasti per abbattere il colossale gigante.

Va detto che, se entrasse qualche altro membro nei Mugiwara, la lotta non sarebbe più 10 VS 10 ma ci potrebbe essere qualche scontro doppio. Non è inoltre da escludere l'intervento della Grande Alleanza di Cappello di Paglia, con i capitani in prima linea contro questi pirati mostruosi.