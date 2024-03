ONE PIECE, tutte le volte che un Mugiwara ha lasciato la ciurma e perché

Dall'East Blue al Nuovo Mondo, la ciurma di Cappello di Paglia in One Piece ha affrontato sfide epiche e avventure memorabili. Ma il loro viaggio non è stato privo di ostacoli, e alcuni di questi hanno fatto sì che qualche membro della ciurma si allontanasse temporaneamente.

Ecco tutti i compagni di Rufy che hanno abbandonato l'equipaggio per poi tornare:

Nami: un tradimento per amore della sua città natale - Nami, la navigatrice dal cuore d'oro, è stata la prima ad apparire nella serie, ma non è stata la prima a salire a bordo della Going Merry. In un momento di disperazione, per salvare il suo villaggio natale dalla tirannia di Arlong, Nami ruba la nave e tradisce la ciurma. Un tradimento che spezza il cuore di Rufy e compagni, ma che li spinge a seguirla e ad aiutarla a liberarsi dalla morsa degli Uomini-Pesce. Solo dopo aver sconfitto Arlong, Nami si unisce definitivamente alla ciurma, diventando un membro inamovibile.

Vivi: il dovere regale - Nefertari Vivi, principessa di Alabasta in One Piece, ha combattuto al fianco di Rufy e compagni per liberare il suo regno dalla tirannia di Crocodile. Un'amicizia profonda nata in battaglia, tuttavia il suo dovere di regnare su Alabasta la costringe a rimanere nella sua terra natale, facendola separare dai Pirati di Cappello di Paglia. Nonostante la distanza, il loro legame rimane forte e Vivi si impegna a seguire le loro avventure e a supportarli nella loro lotta contro il Governo Mondiale.

Chopper: una breve separazione forzata - Tony Tony Chopper, il medico della ciurma, è stato reclutato da Rufy a Drum. La sua renna dal cuore umano ha trovato una famiglia tra i Pirati di Cappello di Paglia, ma durante i Davy Back Fight, una subdola sfida tra pirati, viene catturato dai Foxy Pirates. Una separazione breve, ma dolorosa per Chopper e per i suoi amici, che lottano con tenacia per riportarlo a bordo. La loro vittoria è una gioia immensa e rafforza il legame che li unisce.

Usopp: l'orgoglio ferito e la sfida a Rufy - Durante il Water Seven Arc in One Piece, l'insicurezza e la paura di Usopp lo portano a scontrarsi con Rufy. Una sfida che segna la sua temporanea uscita dalla ciurma. Solo dopo aver assistito alla loro tenacia contro il CP9 e aver compreso il suo errore, Usopp si ricongiunge ai suoi amici, chiedendo scusa per il suo comportamento. Un momento di crescita per il giovane cecchino, che rinsalda il suo legame con la ciurma.

Robin: un sacrificio per amore dei suoi amici - Nico Robin, archeologa dal passato tormentato, ha trovato una famiglia tra i Pirati di Cappello di Paglia. Per proteggerli dal Governo Mondiale, che la bracca per la sua conoscenza dei Poignee Griffe, Robin decide di sacrificarsi e consegnarsi. Un gesto di amore che la ciurma non accetta, e che spinge Rufy e compagni a combattere con ardore per salvarla. Una battaglia epica che rinsalda il loro legame e dimostra quanto siano disposti a sacrificarsi l'uno per l'altro.

Sanji: il richiamo del sangue e la promessa di matrimonio - Dopo il salto temporale, Sanji, il cuoco della ciurma, si trova ad affrontare un dilemma difficile. Suo padre, Vinsmoke Judge, lo ha promesso in sposo a una delle figlie di Big Mom, minacciando la vita di Zeff e dei Pirati di Cappello di Paglia. Per proteggerli, Sanji decide di lasciare la ciurma e tornare nel regno di Germa. Una decisione dolorosa che porta Rufy e i suoi amici a un'epica avventura per recuperarlo. Un viaggio che mette alla prova il loro legame, ma che alla fine termina con il ritorno di Sanji a bordo della Sunny.