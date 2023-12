ONE PIECE: quel Mugiwara può ancora considerarsi umano?

Come sappiamo, Franky è il carpentiere della ciurma di Cappello di Paglia. In passato era stato molto vicino alla morte dopo aver cercato di ostacolare fisicamente un treno che trasportava il suo maestro Tom, arrestato e condannato all'esecuzione. Questo evento aveva obbligato Franky a modificare il proprio corpo con parti meccaniche per sopravvivere ai danni subiti, diventando in parte cyborg. Ma quindi, lo si può considerare ancora umano?

Dopo il clamoroso time-skip di One Piece, scopriamo che Franky ha sfruttato i vecchi progetti di Vegapunk, ottenuti recandosi nel luogo di nascita dello scienziato, per potenziare ulteriormente le funzionalità del suo corpo. Gli occhi sono diventati meccanici, le braccia si sono ingigantite e in generale c'è stato un aumento delle capacità da cyborg.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: Franky si può considerare ancora un essere umano o la parte robotica è ormai diventata quella dominante? Nella Saga di Dressrosa veniamo a sapere, in una battaglia che coinvolge Franky e il Signor Pink, che il fondoschiena del compagno di Luffy è ancora umano. La ragione è semplice: non riesce ad arrivare fisicamente alla propria schiena per modificare anche quella ed è per questo che la considera il suo punto debole.

Di questo elemento si era a conoscenza anche prima del salto temporale e i fan hanno dubitato che potesse rappresentare ancora un ostacolo per la metamorfosi completa in cyborg. E' giusto dunque presupporre che Franky sia ancora parzialmente umano e che l'organismo funzioni ancora nello stesso modo di quello di un uomo (assistiamo durante la serie a dei casi in cui è capace di godersi l'alcol perdendo anche lucidità e ubriacandosi).

Che opinione avete su Franky? Lo reputate "sufficientemente" umano o ormai lo reputate ormai completamente un cyborg?