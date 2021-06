ONE PIECE: i Mugiwara danno il benvenuto a un nuovo pirata, la ciurma si allarga!

I Mugiwara diventano ufficialmente dieci, un evento festeggiato in grande stile da Toei Animation, che ha omaggiato la new entry con un artwork celebrativo sul proprio profilo Facebook. L'immagine vede i Pirati di Cappello di Paglia al gran completo: ma chi è il decimo pirata? Ecco quel che sta succedendo in ONE PIECE.

La scena dell'ultimo episodio dell'anime di ONE PIECE è stata dominata da un atteso grande ritorno. Tornato vivo e vegeto da Whole Cake Island, dove era rimasto indietro per assicurarsi che i suoi compagni potessero fuggire, Jinbe corre in soccorso di Cappello di Paglia, tenendo fede alla sua promessa.

Nella sua ultima apparizione, infatti, Jinbe promise a Rufy che sarebbe tornato vivo da lui, diventando ufficialmente un suo pirata. Con questa nuova apparizione, l'uomo pesce mantiene la parola data, affermando di voler condividere una tazza di sakè, un liquore tipico giapponese, con il suo capitano. Finalmente, i Mugiwara accolgono il tanto atteso decimo membro della ciurma. Con la formazione al completo, i pirati guidati da Rufy sono pronti a dirigersi a Onigashima.

L'artwork, condiviso da Toei Animation, studio d'animazione responsabile dell'anime, riunisce tutti i dieci Pirati di Cappello di Paglia, compresa la new entry Jinbe, il Cavaliere del Mare. Cosa ne pensate dell'ingresso ufficiale di Jinbe nella ciurma? Credete che Rufy proverà a reclutare altri pirati? Ecco chi potrebbe essere l'undicesimo Mugiwara di ONE PIECE. Dal più scarso al più forte, ecco i Mugiwara di ONE PIECE. Dove si collocherebbe Jinbe?