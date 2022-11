ONE PIECE: i mugiwara diventano pirati di Barbanera in questa fan art fantasiosa

ONE PIECE vede una netta contrapposizione tra i pirati di cappello di paglia e quelli di Barbanera. I primi sono i protagonisti, animati principalmente da uno spirito gioviale e di scoperta, di avventura. Li conosciamo ormai benissimo considerato che le loro avventure continuano da tanti anni. Invece gli altri sono i loro avversari.

Lo scontro tra mugiwara VS pirati di Barbanera avverrà in ONE PIECE durante le sue fasi finali, che ormai si stanno avvicinando. Sicuramente ci sarà il confronto tra Rufy e Barbanera, ovvero i due comandanti, ma cosa succederebbe se invece si fondessero? Norridzuan ha immaginato una fusione tra i mugiwara e i pirati di Barbanera in questa serie di fan art molto fantasiose, presentate come al solito in un video.

Ecco così che Rufy e Barbanera si uniscono, ottenendo il protagonista con uno sguardo cattivo e barba lunga. Segue poi Zoro con Shiryu, Nico Robin con Catalina Devon, Brook e Avalo Pizarro, Sanji e Lafitte, Franky e Burgess, Usopp e Van Augur, Chopper e Doc Q, Jinbe e Sanjuan Wolf, infine Nami con Vasco Shot.

Alcuni potrebbero essere anche i personaggi che si scontreranno, per altri invece ha optato per una possibile somiglianza e una migliore fusione, anche se sicuramente è particolare la scelta di unire Nami a Vasco Shot. Ecco invece come sarebbe Rufy da marine in una statuetta.