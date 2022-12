ONE PIECE: I Mugiwara diventano villain grazie all'intelligenza artificiale

ONE PIECE ci ha abituati a conoscere ed apprezzare i Mugiwara, i protagonisti del capolavoro di Eiichiro Oda, per ciò che sono. Ogni pirata della ciurma di Rufy possiede una caratterizzazione diversa e ben studiata, tuttavia il loro ruolo di tanto in tanto viene messo in discussione grazie agli appassionati.

Gli ultimi capitoli del manga hanno riproposto Lucci con rinnovato potere, uno storico antagonista che si era frapposto in passato contro Rufy. Oggi Cappello di Paglia è diventato un pirata conosciuto e temuto e vanta al suo seguito una ciurma di individui potentissimi e dalle abilità più disparate. Ma cosa succede quando i protagonisti cambiano fazione per diventare veri e propri villain?

Un artista, un certo lookkool, ha condiviso recentemente su Reddit una serie di illustrazioni, rintracciabili in calce alla notizia, che trasformano i Mugiwara in antagonisti. Ciascun personaggio viene completamente reinterpretato nelle vesti di un malvagio pirata, con un character design completamente originale e dal sapore maligno. A rendere il tutto più incredibile, tuttavia, è che l'illustratore si è servito dell'intelligenza artificiale per migliorare la qualità della sua fan-art.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa idea, quale componente dei Mugiwara vi piace di più nei panni di un villain? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.