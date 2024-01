ONE PIECE: quali sono i Mugiwara in grado di usare l'Ambizione?

Diventati ormai dei pirati di tutto rispetto, e tra i più temuti a solcare le acque del Nuovo Mondo, i Mugiwara guidati da Luffy sono anche una delle ciurme più eclettiche e diversificate di ONE PIECE sia in termini di origini e razze ma soprattutto per le singolari capacità combattive che li contraddistinguono, tra cui anche l’Ambizione.

Tuttavia, non tutti i protagonisti sono riusciti a padroneggiare o anche solo risvegliare l’Ambizione, e solo cinque tra di loro riescono effettivamente a usarla o saperla attivare secondo il loro volere. In maniera molto curiosa, Usop, considerato il più debole tra i Mugiwara e uno dei personaggi più codardi presenti nella serie, sembra aver sbloccato l’ambizione della percezione, cosa che gli consente di colpire con più efficacia gli avversari, come ha dimostrato durante la saga di Dressrosa.

Anche Sanji, durante i due anni di salto temporale, ha sviluppato l’ambizione della percezione, e appena tornato sull’arcipelago Sabaody ha dimostrato di aver anche raggiunto l’ambizione dell’armatura, sfoggiandola contro uno dei Pacifista della Marina. Questi due tipi di Haki vengono padroneggiati anche da Jinbe, l’ultima aggiunta alla ciurma, nonché il pirata con più esperienza di tutti a bordo della Thousand Sunny. In passato membro della Flotta dei Sette, Jinbe ha appreso l’ambizione dell’armatura e della percezione prima di conoscere Luffy e i suoi compagni.

Arriviamo ad un altro esponente del Monster Trio: Roronoa Zoro, addestrato da Dracule Mihawk in persona durante il salto temporale. Un allenamento che gli ha permesso di padroneggiare sia l’ambizione dell’armatura che della percezione. Inoltre, i suoi interventi a Wano hanno rivelato che la tecnica Ashura deriva dall’ambizione del re conquistatore.

Concludiamo con il capitano Luffy, in grado di usare i tre tipi di ambizione in maniera efficace, e di raggiungere il titolo di Imperatore anche grazie ad esse, facendo decadere il dominio su Wano di Kaido, considerato l’uomo più potente del mondo. Prima di salutarci, vi lasciamo scoprire se Luffy è davvero l’incarnazione del guerriero della libertà.