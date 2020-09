ONE PIECE: i Mugiwara incontrano Big Mom nel capitolo 989

Mentre i Mugiwara si preparano alla riscossa, la landa di Wano trema di fronte all'alleanza micidiale tra Big Mom e Kaido, due degli Imperatori uniti per trovare il mitico ONE PIECE. Come reagirà la ciurma di Cappello di Paglia al loro inarrestabile potere? Un indizio arriva direttamente dal capitolo 989.

Eiichiro Oda sta iniziando finalmente a sistemare i pezzi del puzzle per terminare al meglio la saga di Wano, preparando minuziosamente quelle che sembrano essere le battaglie principali dell'arco narrativo. Ad ogni modo, durante lo scorso capitolo, si sono finalmente riuniti tutti i membri della ciurma di Rufy che non hanno perso occasione per gettarsi nella mischia.

Big Mom, infatti, nel tentativo di far fuori il protagonista e Nami, approfitta del caos per colpirli ma viene intercettata da Franky che, con una mossa esilarante, si scaglia addosso all'Imperatrice in pieno volto. La scena, ovviamente, non ha lasciato Charlotte LinLin indifferente che ha prontamente deciso di uccidere per prima il cyborg. Quest'ultimo, tuttavia, viene soccorso proprio da Jinbe che accorre in tempo per salvare l'amico. Il primo incontro tra la ciurma al completo e l'Imperatrice è stato particolarmente burrascoso, quale esito aspetta i nostri eroi nel capitolo 990 di ONE PIECE?

