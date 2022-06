ONE PIECE, e se i Mugiwara avessero mangiato il frutto di Kaido? Come sarebbero da draghi

In ONE PIECE ci sono molti Frutti del Diavolo, ma esiste una sola tipologia per ognuno di essi. Quindi non ci sono due personaggi con due Frutti del Diavolo uguali, a meno che uno dei due non sia morto da tempo lasciando il potere a qualcun altro. Quindi nessun altro può avere il potere sprigionato da Kaido delle Cento Bestie.

L'imperatore ha mangiato il Frutto Uo Uo modello Seiryu che gli permette di trasformarsi in un drago in stile cinese oppure in una creatura mista tra drago e uomo. In ONE PIECE, la forma ibrida di Kaido è stato l'avversario principale di Rufy durante la battaglia di Onigashima. E se avesse avuto lui questo frutto? O meglio, e se i Mugiwara avessero avuto il frutto di Kaido come sarebbero stati?

A immaginarli ci pensa Norridzuan, fan e illustratore che ha deciso di creare quest'unione tra il frutto Uo Uo e i pirati di cappello di paglia in ben tre video. Uno lo potete trovare in cima alla notizia dove ci sono Zoro, Nami, Jinbe e Usopp. Nei due video in fondo invece ci sono dapprima Sanji, Chopper, Brook e Nico Robin, per poi finire con l'ultimo video dove c'è Rufy, Boa Hancock, Franky e Bibi.

Vi piace questa rappresentazione? Ecco invece come potrebbero essere i Mugiwara se risvegliassero i loro Frutti del Diavolo.