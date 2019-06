ONE PIECE: i mugiwara si mostrano in un nuovo poster per Wanokuni

Eiichiro Oda è riuscito a creare sempre isole variegate e con una propria tipicità, permettendo ai propri protagonisti di immergervisi completamente, cambiando vestiti e modo di agire. Nel caso dell'arco di Wanokuni, uno dei più attesi di ONE PIECE e attualmente ancora in corso anche nel manga, i mugiwara si calano in un'ambientazione giapponese.

L'arco del Reverie, che ha da poco mostrato Kuma, ex membro dell'armata dei rivoluzionari e che ora fa solo da cavallo ai Draghi Celesti, sta per concludersi. Mancano infatti altri tre episodi prima che ONE PIECE ci faccia calare nel nuovo arco narrativo di Wanokuni. Alcuni dei pirati di cappello di paglia sono già sull'isola ora di dominio di Kaido, mentre gli altri, con Rufy in prima linea, sono in arrivo.

I protagonisti, come si può vedere dal tweet dell'account ufficiale di ONE PIECE, cambieranno completamente abiti per adattarsi al tema da Giappone feudale che sopravvive ancora sul regno isolazionista. La nuova immagine riprende quella apparsa qualche giorno fa dai leak di Weekly Shonen Jump, ma in versione più pulita e chiara, che ci permette di osservare in maniera più distinta i colori e i vari abbigliamenti dei personaggi principali. Spiccano in particolare Rufy, con una nuova spada, Usopp, anch'egli con una lama tra le mani, e Sanji che regge nella mano destra il nuovo bracciale del Germa 66.

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda e pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump dal 22 luglio 1997. In 22 anni, la serie ha segnato tantissimi record, tra cui quella del manga più venduto di sempre con oltre 400 milioni di copie in tutto il mondo, mentre la serie animata compirà quest'anno 20 anni che festeggerà con il nuovo lungometraggio animato ONE PIECE: Stampede, di cui è stata da poco svelata la sinossi.