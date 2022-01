ONE PIECE: la mugiwara Nami vi catturerà nel cosplay di Omi

Tra i personaggi della ciurma di cappello di paglia, Nami ha sicuramente un ruolo di rilievo. Nella ciurma è fondamentale per navigare tra le varie isole grazie alla sua conoscenza delle correnti e dei venti, dell'orientamento e della navigazione in generale. Tanto lavoro sotto traccia, dato che non è la più abile nel combattimento.

Non a caso, Nami è stata una delle prime aggiunte in ONE PIECE, con Eiichiro Oda che ha deciso di assegnare il ruolo di navigatrice proprio alla protagonista femminile della serie. Essendo bella e così onnipresente nel manga e nell'anime, inevitabilmente Nami è anche rilevante fuori dall'opera. I vari social pullulano di immagini della donna dai capelli arancioni di ogni tipo, tra disegni, ritagli di manga, foto e tanto altro ancora.

Non mancano i cosplay di Nami, con molti di questi che si concentrano sulla ragazza in versione post timeskip, quindi dopo che ha abbandonato le magliette e i maglioncini della prima parte per mostrarsi prevalentemente con un bikini verde e bianco e un jeans a vita bassa. Omi è una cosplayer che ha portato al pubblico tante Nami, e ora si concentra sulla Nami che vi abbiamo appena descritto, come visibile dal suo post su Reddit, molto apprezzato dal sub di ONE PIECE di riferimento.

Ecco anche una Nami italiana in un cosplay e un cosplay di Nami kunoichi di Marta Gonzalez.