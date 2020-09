ONE PIECE: i Mugiwara contro i Numbers, una teoria svela gli scontri tra i due gruppi

ONE PIECE ha introdotto tantissimi personaggi in questa saga di Wano. La ciurma di Rufy si ritroverà a combattere contro il folto esercito di Kaido e ormai da tempo stiamo aspettando quei famosi 1 contro 1 che però ancora devono arrivare. Nessuno ha il proprio avversario designato attualmente, ma una teoria potrebbe anticipare alcuni abbinamenti.

Questi abbinamenti si riferiscono ai Mugiwara e ai Numbers, le mostruose creature acquistate da Kaido dalle sperimentazioni di Punk Hazard. Ogni Numbers ride in modo particolare, un classico di ONE PIECE, e la risata si rifà a un numero. Questo vuol dire che ognuno dei Numbers ha un numero associato che va dall'uno in poi, probabilmente fermandosi al dieci.

Come sapete però, a Oda piace giocare con i numeri e ricordiamo che anche alcuni riferimenti numerici sono presenti nella ciurma. Il Gomu Gomu di Rufy, scomposto, può risultare come un 5-6, mentre lo Yomi Yomi di Brook è un 4-3. Seguendo questi numeri, un fan ha teorizzato gli abbinamenti tra i Mugiwara e i Numbers:

Chopper batterà il numero uno.

X-Drake ha già sconfitto il 10 nel capitolo 990 di ONE PIECE.

Rufy ha sconfitto invece il 5 .

. Zoro sconfiggerà il 6.

Brook sconfiggerà il 4.

Sanji affronterà il 3.

Nico Robin si scontrerà con l'8.

Nami dovrebbe affrontare il numero 7.

Fuori da questa teoria per il momento rimangono il 2 e il 9 che potrebbero trovare altri rivali che hanno un riferimento a questi numeri. Ciò consentirebbe di visionare l'aumento della potenza della ciurma dai tempi di Thriller Bark dove, appunto, fu necessario tutto il gruppo per sconfiggere Oars.