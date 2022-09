ONE PIECE: Mugiwara in pericolo? I titoli ufficiali dei prossimi episodi

L'adattamento anime di ONE PIECE, dopo un paio di episodi filler per sponsorizzare l'ultimo film, ha ripreso regolarmente ad adattare gli eventi del manga di Eiichiro Oda. Le prossime puntate, a tal proposito, si preannunciano ricche di avvenimenti e colpi di scena, ma vediamo cosa ci aspetta.

Ci vorranno ancora diversi anni per la fine dell'anime di ONE PIECE, stando alle previsioni l'adattamento di TOEI Animation potrebbe proseguire fino al 2027, tuttavia attualmente la produzione sta lavorando alla trasposizione della Saga di Wano. Come di consueto, con l'arrivo di settembre, sono trapelati i titoli dei prossimi episodi dell'anime che preannunciano grandi colpi di scena. I titoli in questione, dunque, qui seguono:

1032: L'Alba del Paese di Wano - La Vera Battaglia si Scalda!

1033: Risoluzione! Il Pugno Accelerante del Re Supremo di Rufy

1034: Rufy sconfitto! La Ciurma di Cappello di Paglia in Difficoltà!?

1035: Travolto! La Fine della Famiglia Kozuki!

Riepilogo il 9 ottobre

A quanto pare, dunque, la minaccia dei Pirati delle Cento Bestie e di Kaido daranno non pochi grattacapi ai nostri protagonisti. Non ci resta che attendere le prossime settimane per conoscere come Rufy e i suoi compagni faranno fronte contro i potenti avverarsi. E voi, invece, che vi aspettate dagli episodi di settembre? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.