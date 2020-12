ONE PIECE: i Mugiwara nella vita reale? Un fan prova a immaginarli con sembianze 'umane'

Lo stile di Eiichiro Oda è estremamente particolare, tuttavia non tutti i personaggi di ONE PIECE hanno delle fattezze propriamente "umane", neppure i protagonisti. Senza scendere nel merito della fedeltà tra i personaggi di un fumetto a una persona "reale", un fan ha provato a immaginare i Mugiwara come se esistessero davvero.

Che aspetto avrebbero i protagonisti se esistessero realmente? La domanda è molto più complessa di quanto possa apparire poiché, a detta dello stesso Eiichiro Oda, i membri della ciurma di Cappello di Paglia hanno diverse nazionalità. L'utente Ainome ha tentato una sorta di impresa, ovvero reinterpretare nella realtà le fattezze dei protagonisti tenendo conto delle loro differenti origini.

Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, fornisce dunque un particolare punto di vista di Rufy, Zoro, Nami, Sanji e Robin. Nonostante tutte le difficoltà dettate dal tentativo, l'artista è riuscito a fornire una versione interpretativa dei nostri eroi nella realtà e, per questo, è riuscito a riscuotere un fortissimo apprezzamento da parte della community dedicata di Reddit.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che tra le nostre pagine sono già disponibili i primi spoiler del capitolo 999 di ONE PIECE che promette eclatanti colpi di scena tra cui l'apparizione di un noto personaggio. A solo un'uscita da quota mille numeri la domanda sorge spontanea: cosa ci riserverà Eiichiro Oda il prossimo capitolo? E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare illustrazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.