ONE PIECE: e se i Mugiwara risvegliassero i loro Frutti del Diavolo? Le teorie possibili

Il risveglio dei Frutti del Diavolo è uno degli elementi che più impatteranno le forze dei protagonisti di ONE PIECE nel prossimo futuro. Ormai questo potere è una necessità indispensabile, considerato il livello che gli antagonisti di Rufy ormai raggiungono. E il protagonista avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile per diventare Re dei Pirati.

Proprio a Onigashima, due personaggi hanno dimostrato di saper risvegliare i loro Frutti del Diavolo, ottenendo tecniche incredibili. Cosa otterrebbero i Mugiwara se risvegliassero i loro Frutti del Diavolo? I protagonisti di ONE PIECE in possesso di un frutto sono Rufy, Nico Robin, Chopper e Brook: analizziamoli caso per caso.

Un Frutto del Diavolo risvegliato ha la possibilità di influire sulle vicinanze. Ciò vuol dire che Rufy avrà la possibilità di trasformare tutto in gomma, ottenendo più forza elastica in eventuali attacchi. Il suo potere è quindi abbastanza scontato quanto implacabile se utilizzato nel modo giusto.

Nico Robin ha un altro paramisha dagli effetti particolari ed è abbastanza difficile prevedere come sarebbe un suo risveglio. Difficilmente lo vedremo nel manga, ma se dovesse ottenerlo, quale sarebbe? Una delle sue ultime mosse potrebbe essere effettivamente un risveglio, dato che riesce a creare un intero corpo e non un semplice arto. Altrimenti, Nico Robin potrebbe riuscire a evocare i propri arti all'interno del corpo avversario per ottenere attacchi letali.

Brook ha un paramisha che ha un potere che inizialmente sembrava inutile. Col timeskip invece lo scheletro dei Mugiwara è riuscito a manipolare la propria anima grazie al frutto Yomi Yomi. Se dovesse riuscire a sfruttare tutte le potenzialità del Frutto del Diavolo, Brook potrebbe controllare tutte le anime nelle vicinanze un po' come succede con una delle caratteristiche del Frutto Ope Ope di Law, diventando un avversario temibile per Big Mom.

Infine Chopper ha un frutto Zoo Zoo, il più difficile da prevedere. In passato, a Impel Down, abbiamo già visto un Frutto Zoo Zoo risvegliato, ma le sue caratteristiche non sono ben chiare. Con un risveglio, Chopper potrebbe ottenere una nuova forma da utilizzare oppure riuscire a mantenere quelle attuali riducendo l'utilizzo delle Rumble Ball.

E voi quali risvegli vi aspettate dai Mugiwara?