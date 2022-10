ONE PIECE: i mugiwara ma con il risveglio del Frutto di Rufy, ecco come sarebbero

Wano è stato un duro campo di battaglia per i protagonisti di ONE PIECE. Il manga ha ormai già concluso la narrazione di questa saga ambientata sull'isola dei samurai, che ha riservato diverse sorprese. Una tra tutte è la verità sul Frutto del Diavolo di Rufy. La trasformazione del protagonista è stata molto particolare.

L'esplosione del Gear Fifth di Rufy ormai ufficiale anche nelle colorazioni, con questa tonalità bianca che impera in ogni parte, ha colto alla sprovvista tanti lettori di ONE PIECE. Ma come sarebbe questo risveglio applicato anche agli altri mugiwara? Facciamo finta che Zoro abbia il Frutto Homo Homo modello Nika, e che lo stesso valga per Sanji, Jinbe, Nami, Robin e tutti gli altri mugiwara. Il fan Norridzuan, che spesso ha queste idee che mescolano vari elementi, ha proposto in un video le sue fan art con i Mugiwara con il Gear Fifth.

Zoro ha un sorriso sornione mentre dorme, Jinbe è molto carico, Sanji sta facendo alzare al massimo gli ormoni, Usopp è la personificazione della paura e così via per tutti gli altri, con ogni mugiwara che fa risaltare un proprio lato particolare. Se quindi per Rufy è stata aumentata la giocosità e l'allegria, non si può dire lo stesso per gli altri. Cosa ne pensate di quest'interpretazione con i mugiwara con il risveglio del Frutto di Rufy?