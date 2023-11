ONE PIECE, i Mugiwara salutano una carissima compagna di viaggio

Dopo anni di battaglie nell'anime di One Piece, i Pirati di Cappello di Paglia hanno finalmente concluso il loro viaggio nel paese di Wano. Ora è arrivato il momento per Rufy e i suoi compagni di salutare tutti gli alleati che li hanno accompagnati in questa lunga avventura.

L'arco narrativo di Wano ha visto i Pirati di Cappello di Paglia riunirsi con vecchi amici e alleati per combattere contro i Pirati delle cento bestie. Carrot, una coniglietta guerriera, è stata uno dei personaggi chiave dell'arco, arrivando persino a unire le forze con Yamato per affrontare la ciurma dell'Imperatore.

Una volta sconfitto Kaido e festeggiato la liberazione di Wano è arrivato il momento dei saluti. Particolarmente toccante è stato il saluto di Carrot a Rufy, Nami, Brook e Chopper, prima che la guerriera tornasse nel Ducato di Mokomo per unirsi alla Squadra dei Moschettieri Inuarashi e proteggere il paese. È possibile che Carrot torni in futuro, ma la sua partenza è stata comunque un momento emozionante per il personaggio.

Attualmente, l'anime di One Piece ha raggiunto l'episodio 1086 nel quale saranno presenti nuove importanti rivelazioni. Con la caduta di Kaido, il Nuovo Mondo è nel caos: Rufy è uno dei nuovi Imperatori del Mare di One Piece e dovrà guardarsi continuamente le spalle ora che qualunque pirata vorrà rubargli questo titolo.