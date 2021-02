ONE PIECE: tutti i Mugiwara dal più scarso al più forte

Nel corso di ONE PIECE, il capitano Monkey D. Rufy ha raccolto intorno a sé alcuni pirati di assoluto spessore. Partendo da Zoro, Nami, Usopp e Sanji, il pirata dal cappello di paglia si è poi avventurato lungo la Rotta Maggiore dove ha incontrato Chopper, Nico Robin, Franky e Brook, finendo poi nel Nuovo Mondo dove ha reclutato Jinbe.

Possiamo fare il punto sui Mugiwara e vedere qual è il più forte e quale il più debole in una top 10. In attesa di scoprire chi sarà l'ultimo protagonista di ONE PIECE a unirsi alla ciurma, partiamo con questa classifica.

Iniziamo con una posizione bonus, l'undicesima, per ricordare che anche Nefertari Bibi è stata membro dei pirati di Cappello di Paglia. La ragazza li accompagnò nella prima fase della Rotta Maggiore e poi li lasciò per dedicarsi al regno di Alabasta, appena liberato da Crocodile. Lei è stata inevitabilmente il membro più debole della ciurma finora.

Nell'ultima posizione attualmente effettiva troviamo invece Nami, navigatrice e dotata di poteri legati al clima. Il suo potenziale distruttivo aumenterebbe se riuscisse ad assoldare definitivamente Zeus, rubato da Big Mom, ma per ora la ragazza non è riuscito a domarlo al 100%. Poco più sopra un altro personaggio che è definito tra i più deboli della ciurma, ovvero Usopp. La nona posizione è occupata dal cecchino la cui taglia è invece stratosferica. Usopp è in grado di utilizzare varie armi a distanza per mettere a tacere i propri nemici e ha sbloccato anche l'Haki dell'Osservazione, facendo un salto di livello.

Ottavo posto invece per Nico Robin, l'archeologa e spia della ciurma che ha mostrato grandi doti di infiltrazione ma anche di combattimento. Il suo Fior Fior è un frutto estremamente versatile e che le permette di combattere contro ogni genere di avversario. Lo spadaccino Brook è invece in settima posizione. Il vento gelido degli attacchi, uniti alle melodie sonnambule, rendono il pirata tutt'ossa un ottimo elemento nella ciurma. Chiudiamo la prima parte della top 10 con Franky il Cyborg, dotato di tante armi all'interno del proprio corpo ma che può contare anche sul super Generale Franky, aumentando esponenzialmente le proprie capacità combattive.

Al quinto posto inseriamo Chopper, la simpatica renna che è quasi diventata una mascotte di ONE PIECE ma che ha un potenziale distruttivo immenso. Basti pensare al suo Monster Point, utilizzabile in modo molto semplice e che ha una forza molto elevata. La quarta posizione, così come la terza di questa classifica, saranno indubbiamente le più dibattute considerato quanto abbiamo visto finora in ONE PIECE. Rispettivamente, abbiamo scelto Jinbe e Sanji: il cuoco conquista quindi la medaglia di bronzo a discapito del Cavaliere del Mare, l'elemento più recente della ciurma. Jinbe ha già fatto vedere più volte cosa sa fare, mentre Sanji è riuscito nonostante tutto a resistere agli attacchi di King a Onigashima, dimostrando che con la Raid Suit del Germa 66 si è estremamente potenziato.

Arrivano in top 2 i posti forse più scontati della classifica. Roronoa Zoro è in seconda posizione, e con Enma ha inevitabilmente lasciato un solco più profondo rispetto agli altri componenti della ciurma. Infine c'è il capitano Monkey D. Rufy, il futuro Re dei Pirati che tra Haki e Gear è non solo il membro più forte dei Mugiwara ma anche uno dei pirati più pericolosi al mondo.

Concordate con questa nostra classifica di ONE PIECE? Fatecelo sapere nei commenti, in attesa di scoprire cosa succederà ai Mugiwara a Onigashima.