ONE PIECE: il Mugiwara store di Tokyo fa impazzire i fan con una statua 1:1 di Nami!

Il primo atto dell'arco narrativo di Wano si è appena concluso e ONE PIECE, l'anime di Toei Animation tratto dal manga di Eiichiro Oda, sembra non aver assolutamente perso lo smalto con il passare degli anni. La serie continua ad andare molto forte anche sul lato del merchandising e proprio a questo proposito, a Shibuya è comparsa una bellissima sorpresa per tutti gli appassionati.

La meravigliosa statua di Nami visibile in calce infatti, è stata da poco messa in mostra al Mugiwara Store di Tokyo, il negozio ufficiale dedicato a tutti i prodotti di ONE PIECE. L'opera è stata prontamente fotografata da un utente Reddit ed ha ricevuto una pioggia di upvote nel sub ufficiale della serie.

Il Mugiwara Store si trova al settimo piano del centro commerciale Shibuya Marui, situato al 1-22-6 Jinnan di Shibuya, uno dei principali quartieri di Tokyo. Il negozio è un vero e proprio punto di ritrovo per tutti gli appassionati del lavoro di Oda e rinnova periodicamente il suo catalogo. Fino a poco tempo fa all'interno era possibile dare un'occhiata alla statua di Rufy, che sarà ora sostituita per un breve periodo da quella della compagna.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan della serie poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla splendida action figure di Ace pubblicata pochi giorni fa.