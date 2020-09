ONE PIECE: i Mugiwara si trasformano grazie a un fantastico crossover con My Hero Academia

I crossover realizzati dai fan sono ormai parte integrante del mondo dei manga e degli anime, e non è difficile vedere fanart dedicate agli universi di ONE PIECE e My Hero Academia, opere che hanno saputo affermarsi nel settore oltre che alle loro storie, anche alla quantità incredibile di personaggi, tutti ben caratterizzati.

Alcuni giorni fa l'artista conosciuto su Reddit come ProfessorGemini ha condiviso uno splendido disegno che immaginava Deku e compagni come i membri della Ciurma di Cappello di Paglia, ed è tornato proponendo sui social la risposta da parte di Luffy e gli altri Mugiwara.

Come potete vedere nel post di @TinaFate1, riportato in calce, l'appassionato ha saputo trasformare alla perfezione i protagonisti dell'opera di Eiichiro Oda con il design e le tute che contraddistinguono gli Hero creati da Kohei Horikoshi. Luffy naturalmente rivesti i panni di Izuku Midoriya, mentre troviamo Zoro come Bakugo, Sanji come Todoroki, Nami come Ochaco, Nico Robin come Yayorozu, e non poteva mancare il Simbolo della Pace All Might, rappresentato qui con le sembianze di Jinbe.

Per quanto sia poco probabile un incontro tra questi due universi, lavori del genere sono sempre un modo interessante per immaginarlo. Ricordiamo che Oda ha rivelato le sue intenzioni sul capitolo 1000, e vi lasciamo ai sorprendenti spoiler del capitolo 991 di ONE PIECE.