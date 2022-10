ONE PIECE, i mugiwara in versione Seraphim: una fanart ottima con i protagonisti cattivi

ONE PIECE è in continua evoluzione, ma questa evoluzione durerà ancora poco, dato che il manga si sta dirigendo verso la fine. Ciò vuol dire che Eiichiro Oda sta mettendo in campo tutti i personaggi della sua opera e sta sviluppando tutto ciò che deve sviluppare. Tra questi c'è anche la nuova arma del Governo Mondiale.

Tra le ultime proposte dei recenti capitoli di ONE PIECE, che hanno narrato la trasformazione enorme del mondo avvenuta mentre i pirati di cappello di paglia erano a Wano, c'è stata la presentazione dei Seraphim. I Pacifista si sono evoluti, con il dottor Vegapunk che ha fatto degli avanzamenti tali da far dimenticare quei robot giganti con le fattezze di Kuma Bartholomew. Ora ci sono queste creature che ricordano i membri della Flotta dei Sette da bambini, ma con una carnagione scura, capelli bianchi e ali nere sulla schiena, quindi con caratteristiche lunariane.

Come sarebbero i mugiwara in versione Seraphim? Difficilmente vedremo i protagonisti di ONE PIECE in questa versione nel manga, a meno che il dottor Vegapunk non riesca a mettere le mani su di loro, cosa mai scontata. Il fan Norridzuan però li immagina e crea quindi questa fan art presentata nel video in alto. Rufy diventa un Seraphim così come gli altri membri della sua ciurma. Cosa ne pensate di questa proposta?