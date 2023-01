ONE PIECE, Mugiwara Vs. Tobiroppo: lo scontro tra le due ciurme nello special dell'anime

In occasione delle festività natalizie l'anime di ONE PIECE ha messo momentaneamente in pausa la battaglia nel Paese di Wano. È stato infatti trasmesso un episodio speciale intitolato "Riepilogo degli scontri più intensi! I Cappello di Paglia vs. ì Tobiroppo!" che ha mostrato tutto il meglio di quanto avvenuto finora a Onigashima.

Attraverso un simpatico teatrino, dei chibi Zoro e Sanji hanno rammentato agli spettatori gli avvenimenti più importanti del terribile combattimento che sta avvenendo a Onigashima tra i Mugiwara e i Pirati delle Cento Bestie.

Lo spadaccino e il cuoco sono partiti con una spiegazione sui Tobiroppo, i sei ufficiali della ciurma dell'Imperatore Kaido, e i loro poteri. In questa cerchia di pirati d'elité troviamo Page One, Ulti, Who's Who, Black Maria, Sasaki e X-Drake. La puntata speciale parte proprio puntando i riflettori sul tradimento di quest'ultimo, il quale chiese a Rufy di poter combattere dalla sua parte.

Lo special passa poi al combattimento tra Page One e Nami e Usopp. Non furono i due Mugiwara a sconfiggere il Tobiroppo, ma bensì la Yonko Big Mom, furiosa alla notizia della distruzione del villaggio della piccola Otama.

Lo scontro successivo fu quello tra Ulti e Nami, che quest'ultima riuscì a sconfiggere grazie al suo nuovo alleato Zeus, abbandonato proprio da Big Mom. Si passa poi alla battaglia tra Who's Who e Jinbei. Il Tobiroppo rivela di essere un ex membro della CP9 che perse la sua posizione a causa del furto del Frutto Gom Gom da parte della ciurma di Shank il Rosso. In cerca di vendetta e della verità sul guerriero Nika, sfida il timoniere dei Mugiwara, che però ottiene una grande vittoria.

Altra grande battaglia avvenuta a Onigashima è quella che coinvolge Franky e Sasaki, sconfitto grazie a una furbizia del capomastro Mugiwara. L'ultimo dei combattimenti di questo riassuntivo è tra Robin e Black Maria. Dopo averla costretta a rivivere gli orrori di Ohara, Maria viene sconfitta dalla forma demoniaca della archeologa. Lo scontro tra le due ciurme continuerà con l'uscita di ONE PIECE 1046. Questa volta sarà il turno di Zoro e Sanji, impegnati contro King e Queen.