ONE PIECE, è tempo di musica nell'ultimo geniale cosplay di Brook!

La celebre opera di Eichiro Oda porta sulle spalle il peso del titolo nipponico più famoso al mondo, con milioni di vendite persino oltreoceano. E mentre l'anime di ONE PIECE procede spedito con la saga di Wano Kuni, i fan non perdono tempo a celebrare a modo loro l'incredibile franchise.

La genialità è una dote per pochi, è questo quello che vorremmo dire dopo aver visto l'ultimo cosplay realizzato in onore del capolavoro di Oda sensei. A firmare il proprio trionfo come re del Soul è hardboiledpompadour, un appassionato che ha condiviso sul famoso portale Reddit la propria interpretazione di uno dei pirati più buffi e simpatici della ciurma di Cappello di Paglia. Non potremmo, ovviamente, non parlare di Brook, lo scheletro in vita grazie al potere del suo frutto del mare.

Il cosplay in questione, che potete ammirare in fondo a questa pagina, è diventato virale in rete grazie alla strepitosa realizzazione, complice una chitarra a forma di squalo e un'acconciatura afro degna del personaggio che rappresenta. I commenti al post, inoltre, non sono mancati di giudizi ricchi di ilarità, ma soprattutto di grande apprezzamento per una interpretazione che non è in realtà così semplice come può sembrare.

E mentre la ciurma di Rufy si ingrandisce insieme a Jinbe, Franky sta ben pensando di entrare negli Avengers, soprattutto a seguito delle ultime dichiarazioni del doppiatore statunitense del personaggio che ben vedrebbe il suo beniamino a contatto con il grande Tony Stark.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'epico e geniale cosplay realizzato da hardboiledpompadour? Non scordatevi, infine, di lasciarci le vostre impressioni con un commento a caldo nell'apposito riquadro riservato qua sotto!