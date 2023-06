ONE PIECE, My Hero Academia e tutti gli autori di Jump: gli shikishi per il Natsucomi 2023

I manga sono centrali in Giappone e quindi ci sono tante manifestazioni. Non ci sono soltanto le convention come il Comiket o altre, molte vengono lanciate direttamente dalle case editrici per lanciare i propri prodotti. Uno di questi è il Natsucomi, manifestazione di Shueisha a cui prendono parte ONE PIECE, My Hero Academia e tanti altri manga.

Per pubblicizzarla, Shueisha chiama a raccolta i suoi autori più famosi e amati per far realizzare degli shikishi speciali. Ed è proprio questo che si può vedere nelle immagini raccolte in basso dalla pagina WSJ_Manga. L'account Twitter ha raccolto gli shikishi di ONE PIECE, My Hero Academia, Blue Box e tanti altri manga provenienti non soltanto da Weekly Shonen Jump ma dall'intera scuderia Shueisha, con Shonen Jump+ e Weekly Young Jump ad avere un'altra bella fetta.

In ordine, ecco tutti i disegni comparsi:

ONE PIECE ;

; My Hero Academia;

Jujutsu Kaisen;

Mashle;

Blue Box;

Sakamoto Days;

Akane Banashi;

Chainsaw Man ;

; Spy x Family;

Kaiju no. 8;

Dandadan;

You and I are polar opposite;

Kenshin Samurai Vagabondo;

Gokurakugai;

Oshi no Ko ;

; Choujin X;

Kingdom;

Honey Lemon Soda;

Hatsu X Kon;

Dareka Yume da to Itto Kure;

Uchino Otoutodomo ga Sumimasen;

Pink to Habanero.

C'è quindi una vasta presenza che va dagli shonen più popolari di Weekly Shonen Jump e Shonen Jump+ ai famosi seinen di Weekly Young Jump, passando anche per il mensile Jump SQ e le riviste shojo con gli ultimi titoli in elenco. ONE PIECE vede Rufy e Nami pronti per la saga di Egghead, mentre gli altri raccolgono i loro protagonisti più riconoscibili. Qual è il disegno che vi piace di più tra questi preparati dai vari mangaka per il Natsucomi 2023?

E sempre tornando a un altro evento importantissimo di casa Shueisha, ecco le illustrazioni presentate alla Jump Festa 2023.