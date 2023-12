ONE PIECE, My Hero Academia, Boruto: i favolosi artwork degli autori per il Jump Festa

Quest'anno il Jump Festa è stato un evento internazionale: la Shueisha ha permesso ai fan di tutto il mondo di assistere alla fiera attraverso una live streaming con sottotitoli in inglese, assistendo in diretta ai nuovi annunci della casa editrice giapponese.

Tantissimi autori dei nostri manga preferiti hanno preso parte all'evento e, per l'occasione, hanno ringraziato i fan per il supporto con dei meravigliosi artwork. Non solo Eiichiro Oda, autore di ONE PIECE, ma anche tantissimi altri come Kohei Horikoshi, creatore di My Hero Academia, e Gege Akutami da Jujutsu Kaisen e tanti altri hanno deciso di regalare delle illustrazioni speciali per i loro fan.

Nel caso di Gege Akutami, il mangaka ha ritratto Choso. Secondo alcuni fan, potrebbe significare che questo personaggio potrebbe avere un ruolo importante nei prossimi capitoli del manga: sarà così? Non ci resta che attendere l'uscita dei prossimi capitoli di Jujutsu Kaisen.

Per quanto riguarda Kohei Horikoshi, l'autore ha voluto ringraziare tutti i fan che hanno assistito alla sua intervista al Jump Festa con un'illustrazione che ritrae i protagonisti Izuku Midoriya, All Might, Bakugo Katsuki e Ochaco Uraraka, in compagnia del villain Shigaraki Tomura, con vestiti e acconciature totalmente differenti da quelle a cui siamo solitamente abituati.

Per quanto riguarda autori come Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto, Akira Toriyama e tantissimi altri hanno ringraziato i fan presenti al Jump Festa con delle illustrazioni che sono state esposte all'evento. Trovate tutte le immagini in calce alla notizia.