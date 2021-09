ONE PIECE e My Hero Academia in un cosplay crossover: Franky più All Might al femminile

Gli appassionati sono sempre pieni di inventiva e, con un mondo sempre più globalizzato e che mette a confronto idee diverse da ogni angolo del pianeta, si trova sempre qualcosa di nuovo. Anche nell'ambito cosplay accade tutto ciò: mentre la maggior parte pensa ai classici cosplay di ONE PIECE e My Hero Academia, altri creano qualcosa di nuovo.

Abbiamo visto negli scorsi giorni un cosplay crossover tra Dragon Ball e Spider-Man, che ha messo insieme Vegeta e l'Uomo Ragno. Oggi invece c'è la cosplayer Sparkle Stache che ha deciso di unire i mondi di ONE PIECE e My Hero Academia, prendendo un personaggio famoso da ognuno e unendoli in un risultato unico.

In questo caso il cosplay unisce All Might e Franky che vengono rivisitati in chiave femminile e in un costume da bagno, in una foto che chiude la stagione estiva in bellezza. Abbiamo così il costume da bagno ispirato al design del costume di All Might, ovvero blu bianco e rosso come la bandiera americana, ma anche i capelli biondi con le antenne e la vistosa ferita sul fianco inferta da All for One. La parte di costume di Franky si concentra invece sulle braccia meccaniche con la stella.

Un cosplay che unisce ONE PIECE e My Hero Academia in modo sicuramente unico. Per gli amanti dei costumi classici, segnaliamo invece un cosplay di Nami in costume.