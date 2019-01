ONE PIECE, My Hero Academia, Fairy Tail: gli auguri di Buon Anno dai mangaka

Per augurare un buon anno ai propri fan, alcuni autori del calibro di Eiichiro Oda, Kohei Horikoshi e Hiro Mashima - rispettivamente autori di ONE PIECE, My Hero Academia e Fairy Tail - hanno realizzato alcuni disegni a tema. Vediamoli insieme dopo il salto.

Nel caso di Eiichiro Oda e Kohei Horikoshi, due dei mangaka più rappresentativi dell'attuale generazione di Weekly Shonen Jump, le illustrazioni sono state pubblicate sul nuovo numero della rivista targata Shueisha. Nel caso di ONE PIECE abbiamo un primo piano di Rufy con indosso un cappello a forma di cinghiale. Nel caso di My Hero Academia, invece, vediamo Izuku Midoriya (protagonista dell'opera) rincorrere un suino selvatico sfoggiando un ampio sorriso.

Lo sketch di Hiro Mashima (autore di Fairy Tail ed EDENS ZERO) ritrae invece la mascotte delle sue opere: il piccolo e allegro Happy, che alla stregua di Monkey D. Rufy indossa un cappello a forma di cinghiale.

La scelta tematica del cinghiale, ricorrente in questi disegni di capodanno, deriva da un motivo specifico: il 2019, secondo il calendario dello zodiaco giapponese, sarà l'anno del cinghiale. Per questo motivo, quindi, i mangaka in questione hanno deciso di omaggiare la nuova annata con un disegno a tema.