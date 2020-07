ONE PIECE, My Hero Academia, il resto di Jump: ecco il calendario ricco di pause di agosto

Come ormai saprà chi segue i manga del settimanale Weekly Shonen Jump, ad agosto c'è sempre una pausa per festeggiare l'Obon, una festività particolare e molto importante per il mondo nipponico. Ciò vuol dire che ogni anno ONE PIECE, My Hero Academia e tanti altri vanno in pausa per una settimana. Ma questo 2020 è un anno particolare.

Infatti già da diversi mesi la rivista sta facendo fare molte più pause ai propri autori. Eiichiro Oda di ONE PIECE è uno di questi, seguito anche da Kohei Horikoshi di My Hero Academia e Yuki Tabata di Black Clover. Ma adesso è il turno di far fare a tutta la rivista uno stop che era stato anticipato qualche mese fa e che porta il magazine a fare una pausa che non aveva mai fatto negli anni precedenti.

Questa domenica ONE PIECE e gli altri non saranno pubblicati su MangaPlus, con l'appuntamento rinviato al 2 agosto. Vediamo insieme il calendario completo settimana per settimana.

Domenica 26 luglio non ci saranno i capitoli di Weekly Shonen Jump ;

; Domenica 2 agosto torneranno regolarmente col numero 35;

Domenica 9 agosto ci sarà un'altra uscita con il numero doppio 36-37;

Arriva una nuova pausa il 16 agosto ;

; Il ritorno regolare della rivista, almeno per il momento, è previsto dal 23 agosto con il numero 38.

Ovviamente questo calendario è quello ufficiale di Weekly Shonen Jump e non tiene pertanto conto delle pause di singoli autori che verranno annunciati di volta in volta. Inoltre ricordiamo che la situazione è in costante evoluzione e, in caso di un peggioramento delle condizioni della pandemia in Giappone, Shueisha potrebbe essere obbligata a sancire nuove pause per la rivista in toto.

In attesa che tornino i nuovi capitoli, leggete le nostre previsioni su ONE PIECE 986 oppure rileggete gli ultimi eventi di My Hero Academia.